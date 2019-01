Zonnelied start met bouw van unieke zorgcampus Vlabzorginvest investeert 200.000 euro in bouwproject

Michiel Elinckx

25 januari 2019

12u24 0 Lennik Op de site van Zonnelied, in het hartje van Eizeringen, is de bouw gestart van een gloednieuwe zorgcampus. Het nieuwe gebouw, waar mensen met een complexe beperking terecht kunnen, moet aan de stijgende nood van plaatsen voldoen. Vlabzorginvest steunt het bouwproject met een subsidie van 200.000 euro.

Zonnelied is een van de grootste zorgaanbieders in het Pajottenland. Met vestigingen in Eizeringen, Brussel, Gooik, Opwijk, Roosdaal en Tollembeek biedt Zonnelied verschillende vormen van ondersteuning aan mensen met een beperking. In Eizeringen zal Zonnelied zijn campus gevoelig uitbreiden met een nieuw gebouw. “Goed voor een kostenplaatje van 5 miljoen euro”, zegt directrice Katleen Evenepoel. “De nieuwe campus biedt plaats aan 38 mensen. In onze regio is er een nijpend plaatstekort. Deze investering is een eerste stap, maar we bekijken ook of we in de toekomst kunnen uitbreiden in Brussel en Merchtem, waar we op vraag van het gemeentebestuur nieuwe locaties onderzoeken. Daarnaast hebben we een villa gekocht, op een steenworp van onze campus in Eizeringen. Daar zullen we een tiental mensen onderbrengen.”

Ontmoetingsplaats voor buurtbewoners

In de nieuwbouw zullen personen met een meervoudige beperking permanent verblijven. “We proberen ook de buurtbewoners bij het project te betrekken”, aldus Evenepoel. “Er zijn plannen om een kleine doorgang te maken van de straat naar onze boomgaard. In de zomer kan iedereen dan genieten van dit stukje natuur. Bij de bouw zal ook een nieuwe ontmoetingsplaats gecreëerd worden, waar omwonenden welkom zijn.” De nieuwbouw moet tegen het einde van 2020 klaar zijn.

200.000 euro subsidie

Zonnelied kwam, naast de start van de bouw, met nog goed nieuws naar buiten. Vlabzorginvest, een fonds van de Vlaamse overheid om zorgprojecten te ondersteunen, subsidieert de bouw met een geldsom van 200.000 euro. “Na jarenlang lobbywerk hebben we eindelijk geld kunnen losmaken voor de Pajotse zorginstellingen”, zegt Vlaams parlementslid Michel Doomst (CD&V). “Het is niet simpel om als zorginstelling een bouwproject te financieren. De grondprijzen hier zijn uitzonderlijk hoog. Daarnaast konden ze tot voor kort enkel rekenen op steun van het Brussels Gewest. Daar komt nu verandering in. Vlabzorginvest zal zorgen voor jaarlijkse investeringen van 2,5 miljoen euro, verspreid over verschillende zorgprojecten. Zonnelied neemt een grote hap uit ons budget, maar de nood is erg hoog.” Met de subsidie zal Zonnelied tilliften en speciale baden aankopen.