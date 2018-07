Zomerwandeling met natuurgids 11 juli 2018

Natuurpunt Lennik organiseert op zondag 22 juli een begeleide zomerwandeling. Tijdens een tocht van zeven kilometer vertelt een begeleider weetjes over natuur en landschap. Ook komen wandelaars meer te weten over de plaatselijke fauna en flora en historische gebouwen. Bij regenweer is degelijk schoeisel aanbevolen. De wandeling start om 14.30 uur aan het knooppunt van de Frans Van der Steenstraat en Zwartenbroekstraat.





Voor meer info kan je terecht bij info@natuurpunt-mollennik.be of 02 582 64 50.





(MEN)