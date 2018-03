Zoals de traditie het wil: koffiekoeken voor leerlingen SGI 01 maart 2018

02u31 0 Lennik Het OCMW heeft gisteren koffiekoeken uitgedeeld aan de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut. Het gaat om een eeuwenoude traditie.

Vijfhonderd leerlingen van de basisschool werden gisteren getrakteerd op een zakje verse ontbijtkoeken. Dit jaar kwamen de zoete lekkernijen van bakkerij Josse Locus, het OCMW betaalt de rekening.





De traditie van de koekenbedeling gaat terug tot de 16de eeuw. Een rijke familie zou toen geld geschonken hebben aan de Armentafel, op voorwaarde dat de armen van Sint-Martens-Lennik jaarlijks gratis brood zouden krijgen. Door de jaren heen werd dat 'brood voor armen' vervangen door koeken voor kinderen.





"Hopelijk wordt deze traditie ook in de volgende legislatuur nog bewaard", zegt OCMW-voorzitter Nestor Evens (CD&V). "Het OCMW bekijkt zelfs of we het kunnen uitbreiden naar andere delen van Lennik. Onze raadsleden zijn blij dat we ieder jaar met open armen ontvangen worden in het Sint-Godelieve-Instituut. We bestellen de ontbijtkoeken ook elke keer bij een andere Lennikse bakkerij." (MEN)