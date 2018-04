Zinkgat was gevolg van waterlek 18 april 2018

Het zinkgat in de Frans Devoghellaan werd veroorzaakt door een lek in de waterleiding. Het gat ontstond vorige week vrijdag in het wegdek, net voor de schoolpoorten van SIGO. De weg werd deels afgesloten, doorgaand verkeer moest een omleiding volgen. Het waterlek, dat momenteel nog hersteld wordt, beschadigde de gemeentelijke riolering. Eens het grondwaterpeil verlaagd is, kan de herstelling helemaal afgewerkt worden. De vermoedelijke einddatum van die werken is 9 mei. (MEN)