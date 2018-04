Zinkgat sluit Frans Devoghellaan 13 april 2018

02u47 0 Lennik Gisterenvoormiddag ontstond er een zinkgat in het asfalt van de Frans Devoghellaan. Door de wegverzakking werd een gedeelte van de straat afgesloten voor verkeer. Hoelang de herstellingswerken zullen duren, is nog niet gekend.

Het zinkgat ontstond net voor de ingang van SIGO! Lennik. Buurtbewoners verwittigden meteen de bevoegde instanties. Aquafin en de Watergroep kwamen meteen ter plaatse. Ook burgemeester Irina De Knop (Open VLD) werd op de hoogte gesteld van het voorval. "Het zinkgat is enkele meters diep", vertelt ze. "Daarom hebben we besloten om een gedeelte van de straat af te sluiten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid, passeren aan het zinkgat is onmogelijk. We willen het zekere voor het onzekere nemen en niemand inge vaar brengen.Hoe de wegverzakking is ontstaan, is momenteel onduidelijk. Eandis is op zoek naar de oorzaak. Het staat evenwel nog niet vast hoelang de weg afgesloten zal blijven. Het kan zeker twee dagen duren voor het gat is hersteld. Maar we kunnen niets met zekerheid zeggen. Volgende week maandag hervat het schooljaar weer. Hopelijk is tegen dan alles achter de rug. Zo kunnen de leerlingen de school makkelijk bereiken." Morgen (vandaag, red.) zullen de verschillende instanties nog altijd werken uitvoeren aan het zinkgat. (MEN)