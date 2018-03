Zeven leerlingen en leerkracht naar ziekenhuis SCHOOLGEBOUW GEËVACUEERD VOOR PENETRANTE GEUR TOM VIERENDEELS

07 maart 2018

02u25 0 Lennik Zeven leerlingen en een leerkracht van het GO! Secundair Onderwijs Lennik werden gisteren preventief overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze bevangen raakten door een penetrante geur. De overige goed driehonderd leerlingen werden geëvacueerd. Een oorzaak werd niet meteen gevonden.

Het incident in het schoolgebouw tussen Karel Keymolenstraat en Frans Devoghellaan deed zich net na de middagpauze voor. Op de eerste verdieping heeft basisschool De Key lokalen, de tweede verdieping wordt ingenomen door de secundaire school. "Toen de leerlingen na de middagpauze terug naar binnen gingen, werd in één van de lokalen op de tweede verdieping een prikkelende geur waargenomen", zegt Fanny De Troyer, directeur van de secundaire school. "Twee leerlingen kregen last van ademhalingsproblemen. Zelf had ik rond de middag ook al last van een prikkelhoest."





De school besloot om geen enkel risico te nemen. "Het interne noodplan werd geactiveerd", legt De Troyer uit. "We hebben de bijna driehonderd leerlingen van de lagere en de middelbare school naar buiten gehaald. Voor de kleuterafdeling, de crèche en het bijzonder lager onderwijs waren er geen gevolgen. De leerlingen van de lagere school werden opgevangen bij de kleuters, de middelbare scholieren verzamelden op het grasplein voor de school."





Iedereen weer naar huis

De brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde ploegen ter plaatse, net als de Civiele Bescherming. Ook MUG-teams en politiepatrouilles rukten uit. Zeven leerlingen en één leerkracht werden overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en het Universitair Ziekenhuis in Jette. Na een controle en het toedienen van zuurstof mocht iedereen opnieuw naar huis. "De ramen en deuren stonden al open toen wij arriveerden", vertelt brandweermajoor Koen Roesems. "Ik heb een eerste controle uitgevoerd om na te gaan of de geur nog aanwezig was. Zelf kon ik niets waarnemen, waarna onze mannen - met perslucht op de rug - metingen uitgevoerd hebben. Maar die bleken ook negatief. We hebben vervolgens alle ramen en deuren opnieuw gesloten, zodat de stof die verantwoordelijk was, opnieuw kon ophopen. Maar de controle die daarop volgde, was ook negatief. We hebben dus niet kunnen achterhalen wat die geur veroorzaakt heeft." Even voor 15 uur werd het gebouw opnieuw vrijgegeven, nadat het degelijk verlucht werd.





In het schoolgebouw werd er gisteren ook gewerkt in de toiletten. Mogelijk was de penetrante geur afkomstig van de lijm die gebruikt werd om de tegels op te hangen in de sanitaire ruimte, al kon ook dat niet met zekerheid bevestigd worden.