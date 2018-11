Workshops in teken van Seniorenweek Michiel Elinckx

15 november 2018

17u48 0 Lennik Van 19 tot 23 november kunnen senioren deelnemen aan verschillende activiteiten in WCD Den Bleek en WZC Keymolen. De workshops staan in het teken van de Seniorenweek.

De Seniorenweek wordt op gang getrokken met Drums Alive, waarbij men met drumstokken werkt aan ritme, coördinatie en conditie. Ook is er een sessie yoga. Een dag later kunnen de senioren deelnemen aan een E-bike training of pannenkoekenbak. Woensdag is er tijd voor boerengolf, donderdag wordt een workshop valpreventie gegeven. Vrijdag wordt de Seniorenweek afgesloten met een optreden van Jos Mommen. Gedetailleerde info vind je op www.lennik.be.