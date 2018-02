Wegenwerken Frans Van der Steenstraat gaan tweede fase in 19 februari 2018

02u25 3

Vandaag start fase 2 van de werken aan de Frans van der Steenstraat en Frans Luckxstraat. In fase 2 wordt er voornamelijk gewerkt op de Frans Luckxstraat, waar de aannemer start met de herstel van de betonvakken aan het kruispunt met de Langestraat. Het verkeer zal hierdoor ernstige hinder ondervinden. De wegomleiding blijft behouden en verloopt nog steeds via Markt, Kroonstraat, Joseph Van den Bosschestraat, Sint-Kwintenbaan, Edingsesteenweg en Ninoofsesteenweg. Vanaf hier is er verder een opsplitsing voor zwaar verkeer. Gewone automobilisten gaan door naar Steenweg op Elingen, Doornstraat en Lenniksteenweg. Vrachtvervoer volgt de omleiding via Palokenstraat, Smisstraat, Lenniksesteenweg, Pelikaanberg en Lenniksesteenweg. (MEN)