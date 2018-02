Wagens botsen frontaal op Ninoofsesteenweg 14 februari 2018

02u27 0 Lennik Op de Ninoofsesteenweg zijn maandagavond omstreeks 22 uur twee auto's frontaal met elkaar in aanrijding gekomen.

Het ongeval gebeurde tussen de kruispunten met de Assesteenweg en de Luitenant Jacopsstraat, in de rijrichting Brussel. De oorzaak van de aanrijding is niet meteen duidelijk. Beide bestuurders raakten lichtgewond en één van hen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.





In de nasleep van het ongeval bleven drie van de vier rijstroken een tijdlang versperd. Beide auto's moesten ook getakeld worden. Een ploeg van brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken en de nodige signalisatie te plaatsen. Verkeershinder was er, gezien het late uur, niet. (TVP)