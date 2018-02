Wagenbrand slaat over naar woning 24 februari 2018

02u47 0 Lennik In de Donkerstraat is een Mercedes donderdagavond tegen de gevel van een woning geëindigd. De wagen vatte vuur, en die vlammen sloegen ook nog eens over naar het huis. De schade is aanzienlijk.

Het ongeval gebeurde omstreeks 23.15 uur. De automobilist, een zestiger, reed in de richting van Lennik-centrum toen hij om een nog onbekende reden rechtdoor ging in een bocht. Mogelijk was de man onwel geworden. De gevolgen waren alleszins niet min: zijn Mercedes botste tegen de hoek van een gevel, waarop de auto vuur vatte.





Extra blusploegen

Voorbijgangers konden de bestuurder uit zijn wagen helpen en in veiligheid brengen, waarna de hulpdiensten gealarmeerd werden. In eerste instantie werden enkel ploegen uitgestuurd om een voertuigbrand te blussen, maar al snel bleek dat er versterking nodig was omdat er overslag naar de woning was. Die versterking kwam van andere posten binnen de brandweerzone Vlaams-Brabant West.





De bestuurder van de Mercedes bleek intussen verdwenen te zijn. De man verkeerde in shock en was weggewandeld, zonder evenwel te willen vluchten. Hij kon uiteindelijk in de buurt gevonden worden en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen hadden de vlammen en rook zich al meester gemaakt van een kantoorruimte, waarvan het raam vernield werd. Ook het dak vatte vuur, maar hier kon de schade relatief beperkt worden. De woning, die vol rook kwam te hangen, was wel nog bewoonbaar. Tijdens de interventie bleef de Donkerstraat afgesloten. (TVP)