Wagen over de kop in centum Tom Vierendeels

05 november 2018

14u15 1 Lennik In de Alfred Algoetstraat is zondagochtend kort na 8 uur een wagen over de kop gegaan.

Bestuurder D.L.A. reed in zijn Peugeot 207 in de richting van de Markt, toen hij om een nog onbekende reden tegen een betonblok naast de baan botste. Zijn wagen werd opgeschept en ging overkop. D.L.A. bleef zelf ongedeerd, maar zijn wagen kwam wel dwars over de rijbaan te liggen. Daarom bleef de Alfred Algoetstraat ook een tijdlang afgesloten.