Wagen aan de kant na 149 km/uur op steenweg 20 februari 2018

02u27 0 Lennik D.V. mocht het uitleggen in de politierechtbank nadat hij op 25 februari van vorig jaar betrapt werd op overdreven snelheid.

Hij reed toen liefst 149 kilometer per uur op de Ninoofsesteenweg in Lennik, waar de snelheidslimiet 70 kilometer per uur bedraagt. "Hij maakte een moeilijke periode met een echtscheiding door", aldus zijn advocate. En ook de man zelf erkende zijn fout. "Ik ben het er volledig mee eens dat dit een onverantwoorde snelheid was. Ik heb me nadien herpakt."





Kruisjes langs de weg

Hij kreeg een rijverbod van veertig dagen en een boete van 1.200 euro, waarvan 480 euro met uitstel. "Mensen klagen vaak over de vele camera's langs de Ninoofsesteenweg", sprak politierechter Johan Van Laethem nog. "Maar men zou zich beter concentreren op al die kruisjes langs de kant van de weg. Die staan er voor alle slachtoffers van overdreven snelheid op die baan." (BKH)