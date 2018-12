Waar wordt de overgang van oud naar nieuw gevierd? Michiel Elinckx

31 december 2018

11u27 2 Lennik Het nieuwe jaar wordt in het Pajottenland stevig gevierd. Wij zetten de grootste feestjes op een rij.

In Lennik wordt traditiegetrouw het nieuwe jaar ingezet in sporthal Jo Baetens. KLJ SML organiseert daar haar jaarlijkse nieuwsjaarsfuif. Wie nog aan een ticketje wil geraken, is eraan voor de moeite. De tickets zijn volledig uitverkocht. In Ternat zal JC Puls op zijn kop gezet worden tijdens de New Years Party. Ook voor dit feestje zijn bijna alle tickets de deur uit. Jongeren uit Strijtem en omstreken kunnen terecht in JH Splinter. Tot in de vroege uurtjes zullen ze daar het nieuwe jaar vieren.