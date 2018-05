Vrouw gewond bij keukenbrand 16 mei 2018

De bewoonster van een huis in de Frans Van der Steenstraat is gisteren gewond geraakt toen er brand uitbrak in haar keuken. Het vuur ontstond aan een pot op het fornuis. De vrouw ging de vlammen te lijf met een brandblusser en bracht de pot vervolgens naar buiten. Maar ondanks die snelle reactie was er naar verluidt toch heel wat schade. Het slachtoffer liep lichte brandwonden op en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (TVP)