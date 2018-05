Vrijstraat Vanmol wint twee zilveren medailles 30 mei 2018

Brouwerij Vrijstaat Vanmol rijfde op de iBEERian Awards in Portugal twee zilveren medailles binnen. Prins van Brabant behaalde zilver in de categorie 'Saison' en Klauw werd de op een na beste in de categorie 'Belgian Pale Strong Ale'.





De microbrouwerij werd twee jaar geleden opgericht door cartoonist Erwin Vanmol. Samen met zijn 17-jarige vennoot en assistent-brouwer Jan Panneels bracht hij vorig jaar 48.000 liter bier op de markt. Vorig jaar viel Vrijstaat Vanmol ook al eens in de prijzen. Toen rijfde de microbrouwerij een zilveren medaille binnen voor de blonde Gronckel. (MEN)