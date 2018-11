Vrijstaat Vanmol opent de deuren Michiel Elinckx

30 november 2018

19u20 0 Lennik Op zaterdag 1 december stelt brouwerij Vrijstaat Vanmol zijn deuren open voor het publiek. Dan wordt eveneens de nieuwste creatie bekendgemaakt: de Gronckel Quadrupel.

De Quadrupel Gronckel is met zijn 11 procent het sterkste bier dat door Vrijstaat Vanmol werd gebrouwen. “Geroosterde gerst, chocolademout en zwarte kandij maken van onze Quadrupel een volmondig kerstbier dat rijk is aan roostaromas”, aldus brouwer Erwin Vanmol. “Daarnaast zorgt de combinatie van early en late hopping voor een stevige hopbeet die mooi in evenwicht gehouden wordt door een lichte, aangename zoetheid.” De deuren van Vrijstaat Vanmol zijn open voor het publiek van 10 tot 17 uur in de Nellekenstraat 42A.