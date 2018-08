VNJ slaat tenten op aan Slagvijver NIEUWE LENNIKSE JEUGDBEWEGING ZIET LEVENSLICHT MICHIEL ELINCKX

31 augustus 2018

02u27 0 Lennik De Lennikse afdeling van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond neemt een weide langs de Slagvijver als centrum voor haar activiteiten. In september start de nieuwe jeugdbeweging met de Pajottekes Dagen. Daarin wordt onder meer de Guldensporenslag nagespeeld.

Het Vlaams Nationaal Jeugdverbond heeft tientallen afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. In april kondigden initiatiefnemers Diederick Aelbrecht en Marnix Stie een nieuwe Lennikse afdeling van het VNJ aan. Het jeugdverbond, dat vooral wil inspelen op het Vlaams karakter, wordt zo de derde jeugdbeweging van Lennik. Net als Chiro, KLJ en Scouts heeft de VNJ een eigen uniform en organiseren ze verschillende zomerkampen. De voorbije maanden doken de initiatiefnemers overal in Lennik op om reclame te maken voor de jeugdvereniging. "We waren ongeveer overal", zegt Diederick Aelbrecht. "Van gemeentelijke activiteiten tot eetfestijnen. We willen iedereen aanspreken om bij VNJ te komen. Kameraadschap staat centraal bij ons. We zijn een Vlaamsgezinde jeugdbeweging, zonder politieke voorkeur. Werkelijk iedereen mag zich bij ons aansluiten. De reacties waren overwegend positief. Ook de inschrijvingen verlopen vlot. Eind september, na de eerste activiteiten en definitieve inschrijvingen, krijgen we pas echt een overzicht over ons ledenaantal."





Voorlopig geen lokalen

VNJ kondigt nu ook hun vaste locatie aan. Een weide langs de Slagvijvers wordt de uitvalsbasis van de jeugdbeweging. "We willen vooral dat de kinderen zich kunnen uitleven in een stukje groen", aldus Aelbrecht. "Er zullen voorlopig nog geen lokalen zijn. Tijdens de winter zal er natuurlijk een plek zijn om op te warmen. Momenteel zijn we bezig met de concrete uitwerking van die plannen. Meer kunnen we daar voorlopig nog niet over kwijt. Vast staat wel dat de activiteiten altijd plaatsvinden op de weide van de Slagvijver, weer of geen weer."





Pajottekes Dagen

VNJ start op 9 september met haar Pajottekes Dagen. Vier weken lang zal een centraal thema telkens de activiteiten bepalen. "Het eerste weekend gaan we als Geus het gevecht aan met de Spanjaarden. De week erna maken we kennis met stoere vikingen. Op zaterdag 22 september herbeleven we de Guldensporenslag." Een week later zal VNJ Lennik ook deelnemen aan de gemeentelijke Roefeldag. "Wij vinden het bijzonder belangrijk dat de kinderen iets opsteken uit de activiteiten en dat er hechte vriendschapsbanden ontstaan. De ouders kunnen tijdens en na de activiteiten iets drinken en kennismaken met het VNJ. Daarna sluiten we natuurlijk af met een kampvuur." VNJ gaat na de kennismakingsweken door met zijn werking. Iedere zaterdag vinden de evenementen van de jeugdbeweging plaats van 14 uur tot 18 uur.