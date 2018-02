Vluchtmisdrijf na botsing met lijnbus 14 februari 2018

Een automobilist en zijn passagier zijn dinsdagavond omstreeks 22.30 uur op de vlucht geslagen na een frontale botsing met een lijnbus. Het ongeval gebeurde in het centrum van Lennik. De chauffeur was net de laatste rit op lijn 141 richting Leerbeek aan het afwerken, toen hij ter hoogte van het Standaard Boekhandel-filiaal aangereden werd door een auto. Gewonden vielen er niet, maar de automobilist pleegde wel vluchtmisdrijf. Al zou hij wat later wel onderschept zijn door de politie. Door het ongeval was de Kroonstraat lange tijd versperd ter hoogte van het kruispunt met de Frans van der Steenstraat. (TVP)