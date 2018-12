Vlaams geld voor aanleg speelbos Michiel Elinckx

27 december 2018

17u19 0 Lennik Vlaams minister van Natuur Joke Schauvlieghe (CD&V) heeft een subsidie van 25.008 euro gegeven aan de gemeente Lennik voor de inrichting van een speelbos achter sporthal Jo Baetens.

In september werd het project ingediend bij de Vlaamse overheid. De gemeente wil twee gronden aankopen achter sporthal Jo Baetens. Daarna worden de gronden ingericht als speelbos. “Aangezien onze jeugdbewegingen zich te ver moesten verplaatsen leek het ons een goede zaak om wat meer natuur naar het centrum te brengen”, zegt milieuschepen Heidi Elpers (CD&V). “Het is een win-winsituatie voor iedereen. We zijn dan ook erg blij dat het project goedgekeurd werd.”