Vlaams Belang schenkt cheque aan Ark van Pollare Michiel Elinckx

23 januari 2019

18u14 0 Lennik Vlaams Belang heeft een cheque van 1.000 euro geschonken aan dierenasiel de Ark van Pollare. Partijvoorzitter Tom Van Grieken kwam de cheque persoonlijk afgeven.

Vlaams Belang wil meer aandacht schenken aan de Vlaamse dierenasielen. Om hen een eerste duwtje in de rug te geven, schonk de partij 1.000 euro aan de Ark van Pollare. “De financiering van dierenasielen is ondermaats in Vlaanderen”, zegt Van Grieken. “Dierenasielen draaien vooral op de goede wil van vrijwilligers. Met deze geldsom hopen wij het dierenasiel te steunen in hun werking. Ik zal in het Vlaams parlement blijven ijveren voor meer financiële middelen.”

Over alle partijgrenzen heen

Hans Lenvain van de Ark van Pollare is tevreden met de schenking. “Voor alle duidelijkheid: wij nemen alle giften aan van iedere politieke partij”, aldus Lenvain. “De werking van de Ark van Pollare kost ieder jaar tussen 90.000 euro en 120.000 euro. Wij krijgen daarvoor nauwelijks subsidies. Het welzijn van dieren gaat natuurlijk boven de partijgrenzen heen.” Tijdens de cheque-uitreiking kregen de leden van Vlaams Belang een kleine rondleiding op de weides van het dierenasiel.