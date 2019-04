Vijvers kasteeldomein Gaasbeek getroffen door overvloed aan algen: tientallen vissen sterven Michiel Elinckx

03 april 2019

17u22 0 Lennik De vijvers van het kasteeldomein van Gaasbeek worden getroffen door een overvloed aan algen. Hierdoor stierven tientallen vissen in het water.

De algen zorgen voor minder zuurstof in het water, waardoor de vissen in de vijvers sterven. De dode vissen komen aan het oppervlak bovendrijven, de algen zorgen voor een onaangename geur en een bruine smurrie drijft op het wateroppervlak. Wim De Maeyer, regiobeheerder van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), onderzoekt het fenomeen. “Er is een plotse algenbloei en een aanzienlijk vissterfte”, zegt De Maeyer via sociale media. We vermoeden dat het om een waterkering gaat, waardoor het slib van de bodem aan het oppervlak gekomen is. Het is helaas geen fraai zicht.” Het is de eerste keer dat het kasteeldomein van Gaasbeek dit meemaakt. ANB raadt af om de komende weken te vissen in de Kromme Vijver, vlakbij het kasteel. Wat de oorzaak van het algenprobleem is, is nog niet geweten. Waarschijnlijk speelt het zachte voorjaar een rol in de plotselinge groei van algen in de vijvers.