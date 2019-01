Vijf rode brievenbussen verdwijnen uit straatbeeld Michiel Elinckx

21 januari 2019

13u00 0 Lennik Bpost schrapt vijf rode brievenbussen in Sint-Kwintens-Lennik, Gaasbeek en Sint-Martens-Lennik.

Door de opkomst van e-mail en sms worden de rode brievenbussen steeds minder gebruik. Hierdoor snoeit Bpost in het aantal rode brievenbussen. In Lennik verdwijnen er in totaal vijf. In Sint-Kwintens-Lennik verdwijnen de brievenbussen in de Alfred Algoetstraat en de Joseph Van den Bosschestraat. In Gaasbeek schrapt Bpost de brievenbus in de Kasteelstraat. Tot slot worden ook de brievenbussen in de Kruiskouterstraat en op de Ninoofsesteenweg - aan huisnummer 222 - verwijderd.

Eind maart weg

De bussen zullen tegen eind maart verwijderd zijn. Bpost benadrukt evenwel dat iedereen in een stedelijke omgeving binnen een straal van 500 meter een brievenbus in de buurt zal hebben. Voor landelijke gemeenten geldt een straal van 1.500 meter.