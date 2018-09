Vierde motortreffen voor Zonnestraal 01 september 2018

02u34 0

The Wingmen Antwerp organiseert op zondag 16 september voor de vierde keer een motortreffen. De opbrengsten gaan naar zorgaanbieder Zonnestraal. Karin Zimmerman, nachtbegeleidster binnen Zonnestraal en lid van The Wingmen Antwerp, neemt samen met haar man het initiatief. Motorrijders kunnen genieten van een bepijlde route van 130 kilometer, die ook verkrijgbaar is op gps. De tocht leidt de motorrijders doorheen het Pajottenland en de Zwalmstreek. Inschrijvingen bedragen 7 euro per bestuurder, een duo betaalt 5 euro per persoon. Na afloop is er de mogelijkheid de dorst en honger te stillen in het restaurant van Zonnestraal. Ook Vespa's en andere 50cc motoren zijn toegelaten voor een tocht van 65 kilometer. Inschrijven kan tussen 8 uur en 11 uur op de campus van Zonnestraal.





(MEN)