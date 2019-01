Vier Pajotse UFO-meldingen in 2018 Michiel Elinckx

04 januari 2019

11u35 4 Lennik Vorig jaar kreeg het Belgische UFO-meldpunt vier waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in het Pajottenland binnen. In Lennik, Gooik, Zellik en Roosdaal merkten mensen merkwaardige objecten op.

De eerste UFO-melding kwam uit Sint-Martens-Lennik op 27 juli. Een inwoner merkte verschillende witte bewegende lichtpunten in de lucht op. Het UFO-meldpunt had te weinig gegevens om het voorval te onderzoeken. Op 14 september kwam er een melding uit Zellik, waar iemand meerdere lichtgevende schijven zag die door elkaar vlogen. Uiteindelijk bleek het te gaan om lichtspots. Een maand later, op 18 oktober, merkte iemand uit Gooik twee perfecte rechte wolken op die parallel boven elkaar hingen. Het UFO-meldpunt is momenteel nog bezig met het onderzoek naar het verschijnsel. Tot slot kwam er op 17 november een melding van felle lichtpunten in de vorm van een driehoek uit Roosdaal. Uiteindelijk bleek het te gaan om een astronomisch verschijnsel. Uit heel België kwamen 179 waarnemingen bij het UFO-meldpunt terecht.