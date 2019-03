Vier jaar na hevig verzet van de buurt: nog altijd geen startdatum voor sociaal woonproject in Sint-Elooiswijk, maar “protest of niet, die huizen kómen er” Michiel Elinckx

06 maart 2019

16u21 1 Lennik De bouw van veertig sociale woningen in de Sint-Elooiswijk laat op zich wachten. In 2015 werd het project voorgesteld, maar vier jaar later is er nog altijd geen zicht op de start van de bouw. Het buurtcomité ‘Red Sint-Elooi’ blijft echter waakzaam.

In 2015 begon de gemeente Lennik met de planning voor een nieuwe sociale woonwijk vlak bij de Sint-Elooiswijk. Het toenmalige gemeentebestuur sloeg de handen in elkaar met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij - de eigenaar van de 3,3 hectare grond. In eerste instantie werd gemikt op een zeventigtal sociale woningen. Later werden de plannen bijgestuurd tot veertig.

Toenemende mobiliteitsdruk

De buurtbewoners van de Sint-Elooiswijk schoten de plannen meteen af en verzamelden zich in het comité ‘Red Sint-Eloois’. Meteen werd er een protestactie georganiseerd, waarbij honderd bewoners op straat kwamen tegen het woonproject. Aan het begin van de wijk staat nog altijd een bord tegen de komst van de sociale woningen. Vooral de toenemende mobiliteitsdruk en het aantal bouwlagen waren een doorn in het oog van het burgercomité.

Nog geen startdatum

Vier jaar later is het stil rond het project. Er waren geruchten dat de bouw van de sociale woonwijk dit jaar zou starten, maar schepen van Ruimtelijke Ordening Hendrik Schoukens (Groen) drukt die de kop in. “Tot nu toe is er geen vergunningsaanvraag goedgekeurd”, zegt Schoukens. “Of er dit jaar al gebouwd wordt? Tot nu toe is daar geen sprake van. Als er een vergunning is, kan alles in een stroomversnelling komen. De huisvestigingsmaatschappij is wel nog bezig met de opmaak van het dossier. Zo werd er nagedacht over de duurzaamheid van de sociale woonwijk.”

Rechter

Ondanks het hevige buurtprotest lijkt de woonwijk er toch te komen. “Als het dit jaar niet is, dan wel de komende jaren”, aldus Schoukens. “Dat is toch de bedoeling. Er was inderdaad erg veel protest tegen de komst van de woonwijk, maar waarom zijn ze niet naar de rechter gestapt? Dan pas kan je iets bereiken als buurtcomité. Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan kon dat perfect.” Schoukens benadrukt evenwel dat het gemeentebestuur wil blijven praten met het buurtcomité. “Dat spreekt natuurlijk voor zich. We willen met hen het gesprek aangaan over de verdere uitwerking van het project, waaronder duurzaamheid en mobiliteit.”

Buurtcomité blijft verder strijden

Ook het buurcomité ‘Red Sint-Eloois’ wacht nog op verdere informatie over het bouwproject. Toch lijken de initiatiefnemers zich neer te leggen bij de bouw van de wijk. “We hebben al veel bereikt: van 70 naar 40 sociale woningen”, zegt Bart Van Laethem van het buurtcomité ‘Red Sint-Eloois’. “Als de laatste informatie klopt, zullen er maar twee bouwlagen zijn. Dat is ook al een overwinning. We blijven wel afwachten tot er een volgende stap wordt gezet. Op vlak van mobiliteit zijn er nog heel wat onduidelijkheden. Wij zullen alles blijven opvolgen, dat is zeker.” Van Laethem is echter niet te spreken over de houding van het Lennikse gemeentebestuur. Hij vindt dat ze de klachten van de buurtbewoners naast zich neer hebben gelegd. “Er is niet naar ons geluisterd”, vindt Van Laethem. “Nochtans zal de nieuwe sociale woonwijk een grote impact hebben op de omgeving. Of we naar de rechter moesten stappen? Daar hadden we de knowhow en financiële slagkracht niet voor. Toch blijven we verder strijden tegen die sociale woonwijk.” Bij de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij was niemand bereikbaar voor commentaar.