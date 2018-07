Vier hectare stro gaat in vlammen op TWEE LANDBOUWERS RAKEN GEWOND BIJ BLUSWERKEN TOM VIERENDEELS

04 juli 2018

02u43 0 Lennik Vier hectare stro is gisternamiddag in vlammen opgegaan langs de Negenbunderstraat. Landbouwers waren net klaar met het maaien van het veld toen er brand uitbrak. De brandweer en de landbouwer kregen met veel moeite het vuur onder controle. Twee personen raakten gewond.

De zoon van landbouwer Herman Marissens was met een vriend een hele dag in de weer geweest met dorsers om alle gedroogde gerststengels op het veld op de hoek van de Negenbunderstraat met de Assesteenweg te maaien. "Rond 16.30 uur stonden ze klaar om het veld via de steenweg te verlaten toen ze een brandgeur waarnamen en vervolgens de brand aan de andere kant van het veld opmerkten", zegt Herman. De man belde zijn vader op die onmiddellijk met een tank vol water richting het veld trok. Die kar staat met de droogte altijd klaar om uit te rukken. "Maar er was geen beginnen aan. Het vuur bleef maar om zich heen grijpen. Gelukkig was de brandweer intussen al opgetrommeld."





Versterking

Een ploeg van de Lennikse brandweerpost kwam met officier Danny Van Laethem ter plaatse. "Omdat de oproep als 'buitenbrand' gekwalificeerd stond, rukt er maar één bluswagen met zes brandweermannen uit", verklaart Van Laethem. "Bij onze aankomst stond er al zo'n 2.500 vierkante meter in brand. Daarom hebben we onmiddellijk bijstand gevraagd aan andere ploegen die voornamelijk met tankwagens ter plaatse kwamen. Zo konden we het vuur langs verschillende kanten te lijf gaan. Intussen was er ook al brand uitgebroken op een veld aan de overkant van de Negenbunderstraat, waardoor we opnieuw moesten heroriënteren."





Dat lukte, maar het nablussen nam nog een hele tijd in beslag. Marissens ging nadien met een breker aan de slag om het getroffen gedeelte, volgens hem zo'n vier hectare groot, om te 'ploegen'. Dat maakt de kans op een heropflakkering kleiner. Intussen werden zijn zoon en diens kameraad naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht gebracht. De zoon had te veel rook ingeademd, terwijl zijn vriend brandwonden opliep aan de onderste ledematen.





Marissens en de hulpdiensten kregen veel hulp aangeboden van onder meer voorbijgangers. Ook Ignace, Angelo, Marino en Glen van de firma Altez snelden ook ter hulp. "Wij hadden bij de boer aan een mestsilo gewerkt toen hij opgebeld werd", klinkt het. "We zijn dan ook naar het veld gereden. Je weet nooit hoe je de mensen kan helpen. Gelukkig was de brandweer hier snel, want wij konden het vuur niet alleen binnen de perken houden."