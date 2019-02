Vertegenwoordiger moet wagen aan de kant laten staan na twintigste veroordeling Tom Vierendeels

04 februari 2019

18u00 0 Lennik Een handelsvertegenwoordiger verscheen maandag voor de Halse politierechtbank na een snelheidsovertreding in augustus 2018. De man reed 88 kilometer per uur in de Frans Devoghellaan, 38 meer dan toegelaten.

De man verdedigde zichzelf en gaf aan dat hij verstrooid was omdat hij met zijn gsm bezig was, iets wat de rechter nog frappanter vond. De man werd die dag rond 17.30 uur geflitst. “Het uur dat ouders achter hun kinderen gaan in crèches en bij de opvang”, sprak de politierechter. “Wat als er iemand daar plots de straat overstak? Een specifiek ongeval blijft in mijn hoofd hangen waarbij een jong meisje aan 76 kilometer per uur -dus minder dan uw snelheid- werd aangereden en het leven liet.” De beklaagde trok grote ogen toen hij hoorde dat hij een rijverbod van vier maanden kreeg, samen met een geldboete van 1.200 euro, waarvan de helft met uitstel. Daar komen de wel de gerechtskosten van meer dan 200 euro bij. Als hij zijn rijbewijs terug wil moet de man de vier examens afleggen.