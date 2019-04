Verschuift gemeenteraad naar andere dag? Gouverneur vraagt om vergaderdata te herbekijken Michiel Elinckx

11 april 2019

18u39 0 Lennik Provinciegouverneur Lodewijk De Witte vraagt de voorzitter van de gemeenteraad de vergaderdata van de Lennikse gemeenteraad te herbekijken. Begin dit jaar werd, op initiatief van het college, beslist om de zittingen van maandag naar donderdag te verschuiven.

Voor gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik Kwadraat) vormde de verschuiving een probleem. Als parlementslid moet zij ook aanwezig zijn op de plenaire vergaderingen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “Omdat de parlementaire werkzaamheden steeds tot zeer laat duren, kon ik onmogelijk aanwezig zijn op de gemeenteraad”, zegt Van Vaerenbergh. “Het college hield daar geen rekening mee, waarop ik de gouverneur gevraagd heb om in te grijpen.”

Pas na de vakantie?

De gouverneur stelt dat de voorzitter van de gemeenteraad vrij kan beslissen wanneer hij de vergadering plant. De voorzitter mag ook breken met de aloude traditie van maandag, maar hij moet wel rekening houden met de agenda van andere raadsleden. Hij mag dus niet kiezen voor een dag waarop een raadslid om beroepsredenen systematisch verhinderd is. Van Vaerenbergh is tevreden met de tussenkomst van de gouverneur. “Laten we tot aan de grote vakantie donderdag houden en dan in september een nieuwe start nemen op een andere dag dan donderdag”, stelt ze voor.

Burgemeester Irina De Knop (LB) was niet bereikbaar voor commentaar.