Verscherpte politiecontroles in Frans Luckxstraat 01 maart 2018

De politie zal in de komende dagen herhaaldelijk het verkeer in de Frans Luckxstraat controleren. Sinds de start van de tweede fase van de werken in de straat, negeren automobilisten systematisch de verkeersborden in en rond de werfzone. Zo is enkel plaatselijk verkeer er nog welkom. Bestuurders die in Halle of Gooik moeten zijn, moeten de aangeduide wegomleiding volgen. (MEN)