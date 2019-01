Vermist tienerkoppeltje is terecht Michiel Elinckx

23 januari 2019

17u26 0 Lennik De 18-jarige Dilán De Loecker is, samen met zijn vriendin Daria Cacko, veilig en wel teruggevonden. Het tienerkoppeltje was sinds vorige week vermist.

Vader Dirk De Loecker meldde via de sociale media dat de twee jongeren veilig en wel thuis zijn. “Sinds deze middag zijn Dilán en Daria terug thuis”, aldus De Loecker. “Ze stellen het goed. We gaan de komende dagen even afstand nemen, rust zoeken en kijken hoe we verder gaan.” Dilán en zijn vriendin werden donderdagochtend 10 januari voor het laatst gezien aan het station van Ternat. Waarom ze meer dan een week van huis wegbleven, is niet geweten.