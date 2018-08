Vandalen vernielen verkiezingsaffiches 07 augustus 2018

02u35 0

Twee publiciteitsaffiches van de partij N-VA-Lennik Kwadraat zijn de voorbije dagen vernield. Vandalen sneden de affiches los en haalden ze weg. De partij overweegt een klacht neer te leggen bij de politie.





De twee banners van N-VA-Lennik Kwadraat stonden in Gaasbeek en aan de rotonde de Negenbunderstraat. Een of meerdere daders sneden de affiches uit. "Onze kandidaten betreuren ten zeerste dat een oud zeer opnieuw de kop heeft opgestoken", zegt raadslid Erik O. "Wij dachten dat het vernielen van affiches voor de gemeenteraadsverkiezingen verleden tijd was. Vandaag moeten we vaststellen dat er nog steeds een of meerdere personen zich geroepen voelen om dergelijke acties te doen. Iedereen mag van mening verschillen - wat ook goed is in een democratie. Maar dit is zeker niet de correcte manier om dit te uiten. De affiches werden een tijdje geleden geplaatst, als voorbode van onze campagne. Klaarblijkelijk gaat de boosdoener niet akkoord met onze slogan. Wij zijn er nu nog meer van overtuigd dat Lennik beter kan."





N-VA-Lennik Kwadraat roept andere partijen op om zich te distantiëren van deze feiten. "Wij zullen zeker de verkiezingspubliciteit van andere partijen respecteren. Hopelijk wordt dat ook wederzijds gedaan." Het vandalisme kan nog gevolgen hebben. De partij overweegt om klacht neer te leggen bij de politie.





(MEN)