Van 325 wooneenheden naar... 70 LEVENSLUST PAST BOUWPLANNEN DRASTISCH AAN NA PROTEST MICHIEL ELINCKX

27 juni 2018

02u24 0 Lennik De bouwplannen van vzw Levenslust worden drastisch bijgestuurd. De 325 geplande wooneenheden voor jongeren worden er 70, en het aantal bouwlagen zakt van vier naar drie. Zo wordt tegemoetgekomen aan de eisen van omwonenden.

Levenslust is een vzw die 341 jongeren met leerstoornissen tussen 6 en 21 jaar begeleidt, en 315 personeelsleden telt. De plannen om de site in de Scheestraat uit te breiden, bestaan al sinds 2016. In eerste instantie wilde de directie een nieuw administratief centrum bouwen, met nog eens 325 wooneenheden voor jongeren. Maar die plannen botsten al snel op protest uit de buurt. En na 78 officiële bezwaren gaf de provincie een negatief advies voor de stedenbouwkundige vergunning.





Het dossier keerde terug naar de gemeente Lennik, die een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opstelde. "We hebben alle bezwaren ingekeken", zegt Jo Van de Sype van studiebureau Arcadis, die samen met het gemeentebestuur aan het plan werkte. "En we hebben het RUP nu drastisch aangepast. Zo komen er zeventig wooneenheden op de site, geen 325. Dat lijkt een sterke daling, maar daar hebben we altijd rekening mee gehouden - in een eerste fase wilde Levenslust maximaal zeventig wooneenheden bouwen. Om de buurt gerust te stellen, hebben we dat ook expliciet in het plan vermeld. De overige 255 wooneenheden wilden we misschien in een latere fase laten volgen, maar dat is nu uitgesloten."





IJskelder blijft

De buurtbewoners vreesden ook op een muur van 14,5 meter hoog te moeten kijken. Maar ook dat wordt aangepast: de gebouwen mogen nog maximaal drie bouwlagen tellen. "Een muur van 14,5 meter komt er dus niet, al is dat ook nooit het plan geweest", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Heidi Elpers (CD&V). "We willen de site uitbreiden zonder hinder voor de buurt. Ook de waardevolle ijskelder op het domein blijft behouden. En er zal genoeg plaats zijn voor fauna en flora. Ook is het niet mogelijk om samen met een externe partner een economische activiteit op het terrein uit te bouwen."





Schepen Elpers gaf tijdens de gemeenteraad toe dat het gemeentebestuur en vzw Levenslust iets te hard van stapel gelopen waren. Met dit nieuwe RUP willen ze het dossier nu nieuw leven inblazen. "Soms moet je eens een stapje terugzetten", klinkt het. "Er zal nu een nieuw openbaar onderzoek geopend worden: buren en betrokkenen hebben zestig dagen de tijd om bezwaar in te dienen tegen de nieuwe plannen. Maar we willen dit dossier zo transparant mogelijk vormgeven."





Buurt wacht af

De gemeenteraad keurde het ruimtelijk uitvoeringsplan intussen al goed. Het buurtcomité reageert afwachtend en wil het dossier eerst inkijken. "Pas daarna zullen we een standpunt innemen", zegt Anne-Sophie Cosyns. "Er waren verschillende twistpunten, zoals de leefbaarheid en de toenemende mobiliteit. We blijven benadrukken dat we niet tegen dit project zijn. We willen gewoon een redelijk plan, met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden."