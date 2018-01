Vader: "Gerecht is medeplichtig" MOEDER KRIJGT 28 JAAR CEL VOOR DRIEVOUDIGE KINDERMOORD WOUTER HERTOGS

02u29 7 Baert Marc Sonja Thioro Mbow stak een lokaaltje in brand met daarin haar drie kinderen. Lennik Sonja Thioro Mbow (38) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor het vermoorden van haar drie kinderen. De rechter hield geen spaander heel van haar versie van de feiten, namelijk dat ze niet wist dat de kinderen zich in het lokaaltje bevonden dat ze in brand stak. "En toch is zij niet de enige schuldige", reageert haar echtgenoot.

Een verrassing was de strenge straf allerminst. Niet alleen had het openbaar ministerie de maximumstraf van 30 jaar gevorderd maar ook maakte de beklaagde zelf tijdens het proces een slechte beurt door haar ijskoude uitstraling en ongeloofwaardige verhaal.





Baert Marc Ex-partner Helmutt Ulin.

Wraak op ex

Ja, ze had in februari 2015 brand gesticht in het bijlokaaltje van de woning in Lennik. En ja, dat was uit wraak tegen haar partner.





Die dag had ze immers de echtscheidingspapieren ontvangen waarbij haar man het hoederecht op de kinderen opeiste. "Ik heb echter niet gezien dat de kinderen zich in dat lokaal bevonden", hield ze heel het proces vol. De branddeskundige haalde die versie tijdens zijn getuigenis al onderuit. Dat bleek doorslaggevend te zijn voor de rechtbank. "Om de brand te doen ontstaan moest ze minstens aan de deur van dat lokaal staan. Van daaruit had ze de kinderen altijd moeten zien", concludeerde de rechtbank. "Uit onderzoek is zelfs gebleken dat ze bij bewustzijn waren toen hun moeder hen levend verbrand heeft. Ze hebben zelfs nog bescherming gezocht bij elkaar!"





Nul medeleven

De jonge slachtoffertjes bleken door hun moeder verdoofd te zijn met het kalmeermiddek Temesta. "Ze hadden één of meerdere tabletten op, die waren opgelost in hun drankje. Ze heeft haar kinderen versuft zodat ze hen in het bijgebouw kon leggen, dat ze vervolgens in brand heeft gestoken. De vaststellingen van de branddeskundige en de toediening van dat middel wijzen op één ding. Ze heeft doelbewust haar kinderen in de brand laten sterven. Haar zelfverklaarde reddingspoging is er nooit geweest", besloot de rechter.





Behalve die vaststelling tilde de rechter zwaar aan de houding van de beklaagde. "Nooit heeft ze enige verantwoordelijkheid voor dit drama genomen. Integendeel, tot op het proces viel ze op door haar 'sang froid'. Nul empathie, nul medeleven, enkel narcisme en egoïsme."





Steunbetuiging

Merkwaardig tafereel na de zitting. Hellmut Ulin, de man die zijn drie kinderen verloor bij de brand, betuigde voor de verzamelde media zijn steun. Twee jaar gelden vertelde hij nog in onze krant dat hij nog steeds wilde trouwen met Sonja. Dat herhaalde hij gisteren niet, maar in zijn ogen is zijn vrouw niet de hoofdschuldige van het drama.





Gerecht deed niets

"Ze had beter begeleid moeten worden voor haar problemen (Thioro Mbow kampte met een alcoholverslaving, red.). Haar dokter deed echter niets. Hij zei dat een fles wijn per dag niet erg was. Ik zal tegen die man procederen. Ook het gerecht heeft niets gedaan om haar te helpen. Voor 28 jaar wegsteken en de zaak is opgelost, denken ze. Zij zijn medeplichtig aan de dood van mijn drie kinderen." Thioro Mbow kan in broep gaan tegen het vonnis. Hiervoor heeft ze een maand de tijd.