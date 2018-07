Uur file voor water van Het Bronneken LANDBOUWERS EN TUINIERS VULLEN MASSAAL EMMERS MET BRONWATER MICHIEL ELINCKX

25 juli 2018

02u42 0 Lennik Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Wie de afgelopen dagen langs 'Het Bronneken' op de Assesteenweg reed, heeft het waarschijnlijk gemerkt. Mensen staan er in de file om water te nemen aan de bron. Door de beperking van gebruik van drinkwater zoeken tuiniers en landbouwers naar creatieve alternatieven.

De uitzonderlijke droogte houdt ons land al meer dan een maand in de greep. De provincie Vlaams-Brabant nam afgelopen weekend dan ook een drastische beslissing. Sinds maandag is verspilling van drinkwater, door bijvoorbeeld het besproeien van velden en tuinen, verboden. Inwoners die zich niet aan het verbod houden, riskeren een geldboete van 26 tot 200 euro of een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen.





Door de maatregel zoeken inwoners naar alternatieven. Een van de oplossingen vinden ze langs de Assesteenweg. Daar ligt, op het kruispunt met de Gustaaf Breynaertstraat in Eizeringen, 'Het Bronneken' - een eeuwenoude waterbron die vooral vroeger gebruikt werd door omwonenden. Uit Het Bronneken komt permanent grondwater, en dat weten de mensen uit de buurt maar al te goed.





Water voor schapen

Sinds deze week is het drummen aan de smalle waterstraal met bidons. Vooral tuiniers, landbouwers en houders van dieren komen er hun emmertjes vullen. "We hebben geen andere keuze", zegt Rudi Forton, die gisteren langsging met enkele lege bidons. "Ik heb thuis enkele schapen staan. Zij moeten ook blijven drinken. Om niet te veel water te verspillen, kom ik hier elke dag langs. Bijna altijd staan hier mensen aan te schuiven - van 8 uur 's ochtends tot 20 uur 's avonds. Landbouwers pompen het water uit de bron om hun velden te besproeien. Als ik hier een uurtje sta, doe ik een babbeltje met de mensen. Dat maakt het allemaal iets leuker."





Tomatenplanten

Ook Staf Van den Bosch uit Roosdaal bezoekt vrijwel dagelijks 'Het Bronneken' met enkele lege bidons. "Ik heb enkele tomatenserres", aldus Van den Bosch. "Als ze nu geen water krijgen, zijn de tomaten voor de vuilnisbak. Besproeien van velden mag niet meer, dus dit is mijn enige oplossing. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dus we passen ons een beetje aan."





Burgemeester Irina De Knop (Open Vld) ziet geen probleem voor de 'vernieuwde interesse' in de Eizeringse waterbron. "Het Bronneken is een publieke waterbron", zegt ze. "Heel het jaar door kunnen mensen er water nemen. Dus nu kan dat zeker ook. Er is geen kans dat de bron uitgeput geraakt, het neemt immers grondwater op. Het is trouwens goed voor het milieu. Anders belandt het water toch maar in de riolering. Nu kunnen de mensen het besteden aan nuttige zaken."