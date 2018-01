Urbain en Anna zijn gouden koppel 02u27 0 Foto Marc Sluys

Urbain Manand (70) en Anna Bergiers (68) uit de Frans Luckxstraat in Lennik vierden hun gouden bruiloft.





Urbain werd in La-Louviere geboren maar verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Essenbeek. Urbain werkte als vrachtwagenchauffeur, vooral bij chocoladefabriek Côte-D'or. Urbain leerde Anna kennen toen hij bij haar ouders, in frituur Eugene, om frieten ging. Anna werd in Halle geboren en werkte in de frituur van haar ouders. Het echtpaar kreeg een dochter Mina (uitbaatster van 't Parlement), kleinzoon Bregt en kleindochter Sara.





(SMH)