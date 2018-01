Urbain en Anna halve eeuw getrouwd 02u29 0 Foto Sluys

Urbain Manand (70) en Anna Bergiers (68) uit Lennik mogen zich een gouden koppel noemen. Hij werd geboren in La Louvière, maar verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Essenbeek. Anna werd geboren in Halle. Ze leerden elkaar kennen toen hij in de frituur van haar ouders frietjes kwam halen. Hij werkte als trucker, zij bleef aan de slag in de zaak van haar ouders. Ze kregen samen dochter Mina, in Halle bekend als de uitbaatster van 't Parlement. Ze hebben ook twee kleinkinderen.





(SMH)