Unieke cottage uit 1910 gaat tegen vlakte GROEN LICHT KOMT ER ONDANKS NEGATIEF ADVIES ERFGOEDRAAD MICHIEL ELINCKX

05 juli 2018

02u26 0 Lennik Het schepencollege heeft een sloopvergunning verleend voor een historische cottagewoning in de Frans Devoghellaan. En dat is tegen het advies van de Lennikse Erfgoedraad in.

De bewuste cottagewoning, een statig gebouw dat in 1910 door een notaris opgetrokken werd, bevindt zich net naast Sigo! Lennik. Een deel van het Lennikse dorpsgezicht, dus - vooral de grote, omringende tuin spreekt tot de verbeelding. Volgens kenners is dat immers 'de mooiste van het Pajottenland'. Sowieso is het een niet-alledaags bouwwerk, met een unieke stijl en mooie vergezichten.





Maar het einde is nabij. De huidige eigenaars willen de cottagewoning afbreken en vervangen door een nieuwbouw. De sloopvergunning werd aangevraagd en onlangs goedgekeurd door het schepencollege. En dat is niet naar de zin van de Lennikse Erfgoedraad, die een negatief advies gaf voor de afbraakvergunning. "Maar de gemeente is niet gevolgd", zegt Herman Cornelis, architect en voorzitter van de gemeentelijke Erfgoedraad. "Wij hebben dan ook enkel een adviserende functie. Het schepencollege heeft het recht om een eigen standpunt in te nemen. Maar dit is gewoon zonde voor onze mooie gemeente, want deze Engelse cottagewoning is uniek. In het begin van de 20ste eeuw maakten architecten de overstap van eclectische stijlen naar Engelse cottage. Deze woning is het enige restant van die periode. En de villa is verbonden met een prachtige tuin. Zoiets zie je niet vaak in Vlaanderen."





Geen beschermd gebouw

Ook omwonenden protesteren tegen de sloop. Zo wordt er op sociale media emotioneel op het nieuws gereageerd. "Het gebouw is erg gekend in Lennik", aldus Cornelis. "Het is toch zonde dat zo'n unieke woning plaats moet ruimen voor een nieuwbouw? Voor alle duidelijkheid: de eigenaars doen niets verkeerd. Het gaat niet om een beschermd gebouw, dus de dienst Erfgoed kan ook niet tussenkomen. De Erfgoedraad is wel bezig met het actualiseren van de inventarislijst, die alle waardevolle gebouwen van onze gemeente moet bevatten. Vooral woningen uit de 19de en 20ste eeuw 'ontspringen deze dans'. Daar moet dringend meer aandacht voor komen, anders zullen er nog meer historische gebouwen sneuvelen."





Ondanks het toenemende protest lijkt een sloop niet langer afwendbaar. Al kunnen buurtbewoners wel nog tot 18 juli bezwaren indienen. "Enkele buurtbewoners zullen dat ook zeker doen", klinkt het. "Zij zijn bezig met het dossier uit te spitten. Maar als Erfgoedraad kunnen we niets doen."





Noch de eigenaars van de cottagewoning, noch schepen Heidi Elpers (CD&V) waren bereikbaar voor commentaar.