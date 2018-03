Uitbreiding 't Rakkertje officieel begonnen 07 maart 2018

02u25 0 Lennik Het gemeentebestuur heeft gisteren de eerste steen gelegd voor een nieuw gebouw van gemeentelijke basisschool 't Rakkertje, aan de Assesteenweg. Volgend schooljaar moet het al in gebruik genomen worden.

Het dossier voor de nieuwbouw zit al meer dan tien jaar in de pijplijn. Vorig jaar kwam er eindelijk schot in de zaak, gisteren werd de eerste steen gelegd. "Volgend schooljaar kunnen de kinderen al hun intrek nemen in het nieuwe gebouw", zegt schepen Johan Limbourg. "Het complex zal een turnzaal, drie klassen en een leraarskamer omvatten. Goed voor 1,5 miljoen euro, waarvan 70 procent gesubsidieerd wordt door de hogere overheden. De leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar verhuizen naar deze nieuwe vestiging. Hierdoor besparen we jaarlijks 40.000 euro aan vervoerskosten."





Toch zit er nog een kink in de kabel. Twee buurtbewoners stapten vorig jaar naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen omdat ze het niet eens zijn met de huidige plannen. "Toch is de bouw al begonnen", knikt schepen Limbourg. "Een eerste zitting vond onlangs plaats, binnenkort verwachten we een uitspraak. Als die negatief zou zijn, dan betekent dat nog niet dat we plots de sloophamer moeten bovenhalen. Er zullen dan hooguit enkele kleine aanpassingen doorgevoerd moeten worden." (MEN)