Uitbaters stoppen met Square Café Jurgen en Sandra hopen een overnemer te vinden voor het populaire danscafé Tom Vierendeels

12 november 2018

19u42 14 Lennik Het populaire Square Café van Jurgen Lippens (48) en Sandra De Blander (46) staat over te nemen. In september vierden ze nog hun 24ste verjaardag, maar een zilveren jubileum komt er sowieso niet. “We beleefden mooie jaren, maar de tijd is gekomen om afscheid te nemen”, zeggen ze.

Na 24 jaar mag het danscafé aan de Markt van Lennik gerust een begrip in de ruime regio genoemd worden. “Jongeren komen mij de groeten van hun vader overbrengen”, lacht Jurgen. “Hun ouders hebben hier elkaar leren kennen, en hun kroost komt hier nu zelf om uit te gaan. We zagen hier dus verschillende generaties passeren.” Maar de dubbele job van Jurgen begint zijn tol te eisen. “Vijftien jaar geleden begonnen de herinrichtingswerken van het centrum”, herinnert Jurgen zich. “De zaak was bereikbaar, maar we hadden geen zekerheid. Tegelijkertijd bouwde ik voor mijn gezin een huis. Om toch zeker te zijn van een inkomen, stapte ik in de bouwfirma van mijn vader. Daar ben ik nu nog altijd aan de slag. Zes dagen per week werk ik in de bouw en daarnaast sta ik vrijdag- en zaterdagnacht in de zaak. Op dinsdag krijg je dan wel eens ‘een klopke’, en dat wordt niet beter met ouder te worden. Vooral daarom hebben we de beslissing genomen om ermee te stoppen.”

Overname

En opvolging binnen het gezin is er niet. De zestienjarige dochter studeert een grafische richting en zoonlief van negentien is ook in het bouwbedrijf gestapt, waar de vader van Jurgen aan het uitbollen is. “En ze hebben beiden al besloten om het Square Café niet verder te zetten”, zegt Sandra. “Dan rest een overname door iemand anders als enige optie.” Een einddatum hebben ze nog niet voor ogen. “Maar het wordt dit jaar onze laatste jaarmarkt en de laatste jaarwisseling hier”, klinkt het. “Een 25ste verjaardag komt er sowieso niet. Als er tegen de zomer van volgend jaar geen overnemer is, strip ik het interieur en geef ik bij wijze van spreken de vier muren terug aan mijn vader. Maar door de lange geschiedenis hopen we echt dat iemand de zaak verder zet. We zouden het zelf ook enorm spijtig vinden als de zaak zou verdwijnen.”

Het gaat ook om een instapklare zaak, met onder meer een ingerichte keuken. “In 1994 begon ik hier een taverne, waar ook enkele pool-, biljart- en snookertafels stonden”, verklaart Jurgen. “Een half jaar na de opening leerde ik Sandra kennen. Door de jaren heen evolueerden we stelselmatig naar een danscafé. De laatste twee jaar was de zaak ook alleen nog maar in het weekend geopend.” “We draaiden eigenlijk op automatische piloot”, vult Sandra aan. “We lieten wel regelmatig bekende deejays komen, of organiseerden speciale evenementen. Maar een nieuwe uitbater kan misschien voor een frisse wind zorgen en nieuwe ideeën voor de dag brengen. Het interieur is overigens sinds het begin zo goed als ongewijzigd gebleven.”