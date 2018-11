Tweedehands speelgoedverkoop in Jongensschool Michiel Elinckx

06 november 2018

16u25 0 Lennik Op zondag 25 november vindt er voor de vijfde maal de tweedehands speelgoedverkoop plaats in de Jongensschool.

De organisatie gaat dit jaar ook in zee met de gemeente Lennik. De verkoop is toegankelijk voor iedereen. Er zullen verschillende standjes zijn met speelgoed en boeken. De organisatie wil, samen met de standhouders, het niet-verkochte speelgoed wegschenken aan gezinnen in nood. Vorig jaar kregen zo 10 gezinnen een speelgoedpakket aangeboden. Wie speelgoed wil verkopen, kan zich inschrijven via dobbelaeremieke@telenet.be. De speelgoedverkoop vindt plaats van 14 uur tot 16 uur.