Tweede infoavond over heraanleg Schapenstraat 20 januari 2018

02u28 0

De gemeente Lennik en Aquafin organiseren op donderdag 25 januari een tweede informatieavond over de heraanleg van de Schapenstraat, die gepland staat in september. Er wordt onder meer een fietspad aangelegd, alsook een gescheiden rioleringsstelsel in de Schapenstraat zelf, de zijstraten van de Oude Schapenstraat, de Oude Brusselsestraat en Baasbergstraat. In de Lostraat zal een nieuwe gracht aangelegd worden. Het afvalwater zal zo gescheiden van het regenwater opgevangen worden. Tijdens de informatieavond worden de werken verder toegelicht. Er kunnen ook vragen gesteld worden. Afspraak om 19 uur in feestzaal Jo Baetens. (MEN)