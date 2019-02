Twee zwaargewonden bij ongeval op N8 in Eizeringen Tom Vierendeels

19 februari 2019

15u10 0 Lennik Bij een verkeersongeval op de Ninoofsesteenweg in Eizeringen zijn dinsdagochtend twee zwaargewonden gevallen. Een Audi en een Opel botsten er om een nog onduidelijke reden tegen elkaar. Niemand zou levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen.

Het ongeval gebeurde kort na 9.30 uur op de N8 in Eizeringen, ter hoogte van Tuinmachines Van den Bossche. Bij een manoeuvre van een van beide partijen werd een voertuig in de flank gegrepen. De lokale politiezone Pajottenland onderzoekt momenteel nog wie uit welke richting kwam en welk manoeuvre werd uitgevoerd. De twee vrouwelijke inzittenden van de Opel liepen bij de crash zware verwondingen op en werden elk onder begeleiding van een mugteam met twee ziekenwagens afgevoerd naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. De bestuurder van de Audi zou niet gewond geraakt zijn. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en dienden te worden getakeld.