Tractor met hooi brandt volledig uit 27 juli 2018

02u36 0

In de Puttekensveldweg is gisterenmiddag een tractor volledig uitgebrand. Het hooi in de aanhangwagen vatte vuur door een genster. Niemand geraakte gewond. De landbouwer was rond 14.30 uur onderweg naar zijn boerderij, toen het meegevoerde hooi plots vuur vatte. Een genster, die vanuit de tractor kwam, sloeg in op het hooi. In een mum van tijd verspreidde het vuur zich over het hele voertuig. De eigenaar kon zich redden, maar het voertuig ging in vlammen op. De brandweer had erg veel moeite - mede door het warme weer - om het stro te blussen. De Puttekensveldweg werd ruim een uur afgesloten voor verkeer. Een andere tractor werd erbij geroepen om het uitgebrande voertuig weg te slepen.





(MEN)