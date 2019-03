Tot 5 jaar gevorderd voor 40 (!) ramkraken WHW

15 maart 2019

12u35 0 Lennik Negentien Roemenen riskeren celstraffen van 18 maanden tot 5 jaar voor 40 (pogingen tot) ramkraken op grote winkels. De bende sloeg over heel het land toe, onder meer in Lennik, Drogenbos en Overijse.

Afgelopen zomer kon de ‘ramkraakbende’ ingerekend worden. Doelwitten waren vooral grote winkels waar multimedia-toestellen verkocht werden, doe-het-zelfzaken, speciaalzaken voor bouwgereedschap, tuincentra en kledingwinkels. De inbraken gebeurden in drie golven. De eerste daarvan speelde zich af tussen 12 november 2017 en 26 november 2017, de tweede tussen 21 januari 2018 en 7 februari 2018 en de derde tussen 9 mei 2018 en 18 mei 2018. Lui waren de criminelen allerminst. Zo sloegen ze onder meer toe bij een tuincentrum in Lennik, een verhuurfirma van werkmateriaal in Overijse, een speciaalzaak voor de hengelsport in Estaimpuis, en Vandenborre-filialen in Boortmeerbeek en La Louvière. Een gereedschapswinkel in Drogenbos kreeg twee maal ongewenst bezoek van de bende.

Beelden

Bij een an de ramkraken werd een wagen van de inbrekers gefilmd bij een ramkraak. Diezelfde wagen kon een dag later tegengehouden worden in Dendermonde en de vier inzittenden werden in de boeien geslagen. Die arrestatie leidde de speurders naar een woning in Charleroi, die door de bende als uitvalsbasis gebruikt werd. Daar kon de politie nog eens 11 verdachten arresteren en een hoop bewijsmateriaal in beslag nemen. Verder speurwerk leidde tot de identificatie van nog eens vier verdachten.