Tennissers krijgen nieuwe terreinen achter sporthal Jo Baetens Gemeente wil sportsite stevige opknapbeurt geven Michiel Elinckx

05 januari 2019

21u31 0 Lennik De gemeente Lennik heeft geïnvesteerd in nieuwe tennisterreinen achter sporthal Jo Baetens. En daar blijft het niet bij: in 2019 moet er ook nog een skatepark bijkomen. Daarnaast komt er een nieuw speelbos én is er de renovatie van de feestzaal.

Sporthal Jo Baetens moet in 2019 meer dan ooit het epicentrum worden voor de Lennikse sportverenigingen. Al enkele jaren liggen de plannen klaar voor de renovatie van de feestzaal. Komend voorjaar staat de uitvoering op de agenda. Eind december gaf Vlaams minister van Natuur Joke Schauvlieghe (CD&V) groen licht voor een subsidie van 25.000 euro voor de inrichting van een speelbos op de site. Tot slot zoekt de gemeente eveneens nog naar overnemers voor de cafetaria aan de sporthal.

Nieuwe tennisvelden

Naast die aangekondigde plannen kwam uittredend schepen Filip Van Ginderdeuren met nog goed nieuws. De tennisterreinen achter de sporthal werden helemaal vernieuwd. “De tennisvelden lagen er slecht bij”, aldus Van Ginderdeuren. “Op de slechte asfalt zag je nauwelijks nog de lijnen van het veld. Ondanks de slechte staat van de velden blijven de tennisvelden erg aantrekkelijk. Tijdens de zomerperiode zijn de tennisvelden constant bezet door sporters.”

Flex court

Om de terreinen een opknapbeurt te geven, investeerde de gemeente Lennik 50.000 euro in een zogenaamde flex court. “De flex court bestaat uit inklikbare modules met een open structuur voor drainage. Bovendien zijn de lijnen verwerkt in de tegels zodat er geen herbelijning moet gebeuren - wat een kostenbesparende maatregel is. Het flex court vergt weinig tot geen onderhoud. De vroegere ondergrond was nog net in voldoende goede staat waardoor de tegels op de bestaande ondergrond konden worden gelegd. De tennisterreinen zijn bespeelbaar in de meest uiteenlopende weersomstandigheden - geschikt voor ieder seizoen. Daarnaast is er een laag risico op blessures dankzij een schokdempende en slipvaste bovenlaag. Tot slot heeft de ondergrond een bewezen levensduur van twintig jaar. Tennissers mogen de komende jaren met een gerust hart een balletje komen slaan op de terreinen.”

Nieuw skatepark

Van Ginderdeuren neemt maandag afscheid van zijn schepenfunctie, maar bevestigt dat net naast de tennisvelden ook een skatepark komt. “Na een lange procedure zou het skatepark er in 2019 moeten komen. Het wordt een belangrijk jaar voor sporthal Jo Baetens, met verschillende projecten die tot uitvoering komen. De vraag naar een skatepark was er al enkele jaren. Als het volgende gemeentebestuur de trend doorzet, kan Lennik zich manifesteren op vlak van sport. Hopelijk heb ik er mijn steentje de voorbije jaren genoeg voor bijgedragen.”