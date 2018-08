Studenten blokken tussen biervaten 23 augustus 2018

02u28 0 Lennik Gedeeld leed is half leed. En dus kunnen studenten voortaan hun boeken open slaan in de Hopzolder van bierhandel Limbourg. Een tiental jongeren komt er elke dag blokken.

Bierhandel Limbourg stelde de ruimte ter beschikking voor de blokkende studenten. "Vorig jaar konden we terecht in de oude pastorie van Gaasbeek", zegt student Karel De Meuter. "Maar door onbekende redenen werd de Lennikse blokspot gesloten voor de herexamens." Gezien de studenten nergens terecht konden, stelde Drankenhandel Limbourg de Hopzolder, net boven de zaak, ter beschikking. "Iedere dag zit het hier vol. We zijn erg blij dat de drankenzaak zijn deuren openstelt", aldus De Meuter.





Alles aanwezig

Alle faciliteiten zijn er aanwezig. De studenten hebben onder meer wifi, gratis water en koffie. "Maar geen bier natuurlijk", lacht De Meuter. Tussendoor is er ruimte voor ontspanning. Zo staat er achteraan een kickertafel. "Het is fijn dat we samen kunnen studeren. Of we last hebben van de onderliggende drankenzaak? Niet echt. De Hopzolder is ideaal om te studeren. Het is eveneens fijn om tijdens de middag wat andere mensen te zien." De blokspot blijft zeker tot 7 september open. Iedereen mag er gratis binnen tussen 9 uur en 22 uur. (MEN)