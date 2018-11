Straat dwong weggebruikers twee maanden lang tot overtredingen Situatie werd na ons telefoontje rechtgezet Tom Vierendeels

07 november 2018

13u38 3 Lennik Weggebruikers hebben in de voorbije twee maanden talloze overtredingen begaan in de recent heraangelegde Frans Van der Steenstraat. Maar veel keuze hadden ze niet: wie de nieuwe parkeervakken gebruikte, beging een fout. En wie de volle middenlijn overschreed om ze te ontwijken, ook. De situatie werd toevallig wel rechtgezet na een telefoontje van onze krant.

Midden september werden de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat opnieuw opengesteld voor alle verkeer, na maandenlange en ingrijpende werken. Goed nieuws voor wie al die tijd moest omrijden om van Lennik richting Halle te gaan, en omgekeerd.

Toch bleek het iets te voorbarig om de straat twee maanden geleden al te heropenen, want één en ander was tot en met gisteren in strijd met de verkeerswetgeving. Zo werden er parkeervakken geschilderd op de rijbaan. Op zich hebben die geen rechtsgeldige waarde, maar wie zijn wagen er plichtbewust stalde, beging een overtreding. De straat werd immers opgedeeld in twee rijstroken door een witte aslijn, en daar is de verkeerswet duidelijk in: parkeren op een rijbaan die opgedeeld is in rijstroken, is verboden. En technisch gezien is een rijstrook elk deel van de rijbaan die in haar langsrichting verdeeld is door bijvoorbeeld een doorlopende of onderbroken witte streep.

Maar er zijn ook talloze ‘derdegraadsovertredingen’ begaan: eentje die je naar de politierechtbank kan leiden. Op bepaalde plaatsen in de straat moest je immers een volle lijn over om de geparkeerde auto’s te ontwijken. En dat is natuurlijk ook verboden. Twee objectieve en onafhankelijke bronnen hebben ons ook bevestigd dat deze situatie niet correct was.

Mobiliteitsschepen Yves De Muylder (CD&V) liet woensdagmiddag weten niet op de hoogte te zijn van deze specifieke situatie. “Maar alles werd op voorhand doorgenomen met uitvoerder Haviland, en alles klopt”, reageerde hij. “Hier en daar moeten wel kleinere ingrepen uitgevoerd worden.”

Omstreeks 15.30 uur kregen we wel te horen dat de aslijnen nog diezelfde dag verwijderd zouden worden — iets wat naar verluidt niets met ons telefoontje te maken had. Een buurtbewoonster bevestigde daarop dat arbeiders pas na 15 uur aan de slag gingen, en bij de bewuste firma viel ook te horen dat de opdracht “vandaag of gisteren” gegeven werd.

Maar hoe kan het eigenlijk dat deze situatie twee maanden aanhield? “De betrokken firma werkt in het hele land en zal nu pas tijd gehad hebben”, opperde De Muylder. “Voor een weg opengesteld wordt, is er ook altijd een inspectie. Dit probleem werd toen ook gemeld, maar misschien niet tijdig opgevolgd.”