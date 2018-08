Storm raast over meisjeskamp KLJ 09 augustus 2018

02u32 0 Lennik Het stormweer zorgde voor bange momenten bij de meisjes van KLJ Lennik. Op hun kampterrein in Dessel viel een boom op een tent. Niemand geraakte gewond, het kamp gaat gewoon verder.

Een fel onweer trok in de nacht van dinsdag op woensdag met hevige rukwinden over Vlaanderen. Ook in de Kempen, waar veel jeugdbewegingen hun zomerkamp houden, zorgde de storm voor schade. Bange momenten waren er op de Bivak Catico aan Eersels in Dessel. De KLJ-meisjes van Lennik zijn er momenteel op kamp. Een dikke treurwilg viel er bovenop een tent. "In de tent stonden allerlei tafels en banken. Die zijn vernield", klinkt het bij de eigenaars van de bivakplaats. "Ook de KLJ'ers sliepen buiten in tenten, maar hebben zich op tijd in veiligheid kunnen brengen in het hoofdgebouw. Een paar tenten raakten wel licht beschadigd of zijn een beetje uit de grond los gekomen. Gelukkig deed de storm zich niet overdag voor. Dan hadden er misschien meisjes zitten eten in de tent waarop de boom is gevallen."





De leiding van de KLJ-meisjes wilde liever geen commentaar geven over de gebeurtenissen. "We willen de ouders niet nodeloos ongerust maken. Het kamp gaat zonder problemen door", aldus hoofdleidster Anne Speeckaert. Via de sociale media verspreidde KLJ Sint-Martens-Lennik wel een kort bericht, gericht aan de ouders. "Met de meisjes op kamp gaat alles goed. Zoals jullie misschien gehoord hebben, is de storm ook in Dessel gepasseerd. Alle leden zijn veilig, alles is oké."





Daarna werd er ook een foto gepost met alle leden van de jeugdbeweging aan de eettafel. (MEN/JVN)