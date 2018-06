Sportclubs krijgen renteloze lening van 50.000 euro 27 juni 2018

02u25 0 Lennik De gemeente biedt Rugbyclub Pajot, KFC Lennik en Sporting Eizeringen een renteloze lening van 50.000 euro aan. Met dat geld kunnen de verenigingen hun infrastructuur opknappen.

Vooral bij Rugbyclub Pajot is de nood aan een financiële injectie groot. De kleedkamers zijn afgeleefd, en ook de douches hebben hun beste tijd gehad. "Vooral in de wintermaanden is het onhoudbaar", zegt sportschepen Filip Van Ginderdeuren (Onafhankelijk). "Jeugdspelers kunnen zich niet douchen. Sportverenigingen zitten in de lift, maar om tegemoet te komen aan de noden, is er geld nodig."





Terugbetalen in tien jaar

Daarom biedt het college nu een renteloze lening van 50.000 euro aan. De sportclubs moeten dan wel een dossier indienen waarin ze exact uitleggen wat ze met dat geld gaan doen. "De lening moet in tien jaar tijd terugbetaald worden", klinkt het. "Het is nu aan de clubs om een goed dossier in te dienen."





Oppositielid Geert De Cuyper (N-VA/LennikKwadraat) is geen voorstander. Hij vindt een renteloze lening zelfs gevaarlijk. "Is het de taak van een gemeente om bank te gaan spelen voor drie sportverenigingen?", vraagt hij zich af. "Daarnaast zijn sommige gebouwen van de clubs stedenbouwkundig niet in orde. En er is ook geen waarborg. Ik vind dit erg risicovol." Het agendapunt werd wel goedgekeurd door de gemeenteraad.





(MEN)