Slimme camera's doen kraker parkeerautomaten das om 07 juni 2018

02u34 0 Lennik De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van de diefstallen in maart en mei uit parkeerautomaten op de Lennikse Markt. En het waren de slimme ANPR-camera's die de speurders op weg hielpen.

Midden maart bleken drie parkeerautomaten op de Markt, in het centrum van Lennik, leeggeroofd te zijn. De dader had een gaatje in de toestellen geboord, waardoor hij de geldlades kon openen. De schade werd hersteld, maar nog geen twee maanden later was het opnieuw van dat. Tussen 26 april en 3 mei werden de drie automaten opengebroken.





Letterlijk in beeld

De dief had wellicht niet door dat de Markt - alsook verschillende straten in de omgeving - tegenwoordig uitgerust zijn met slimme camera's, waarvan sommige er nog maar enkele maanden hangen. De lokale recherche onderzocht de beelden en kreeg de verdachte zo letterlijk in beeld. Hij werd al op 28 mei opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Het parket Halle-Vilvoorde bracht hem voor een Brusselse onderzoeksrechter, die de man liet aanhouden. Of hij momenteel nog in de cel zit, is niet duidelijk.





Het is niet de eerste keer dat de ANPR-camera's hun nut bewijzen. Eerder konden zo al verschillende bendes geïdentificeerd en zelfs opgerold worden. En ook in andere dossiers konden de camera's al belangrijke informatie vergaren. De politiezone Pajottenland is dan ook voorstander van een verdere uitbreiding van het cameranetwerk.





(TVP)